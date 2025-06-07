Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
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Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
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Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park'a İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada fiziksel ve sözlü tacizde bulunan 71 yaşındaki adam görüntüleri ihbar sayan polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Görüntülerde yaşlı adamın "Sevişelim mi?" ahlaksız teklifinde bulunduğu anlar yer almıştı.

Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaptığı canlı yayın sırasında yaşlı bir adamın fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. O anlar, genç kadının telefon kamerasına yansıyarak izleyiciler tarafından anbean izlendi. 71 yaşındaki olduğu öğrenilen adam, Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞLI ADAMDAN AHLAKSIZ TEKLİF

Canlı yayın sırasında, izleyicilerle etkileşimde bulunan Hyojeong Park, bir anda yanına yaklaşan yaşlı bir adamın rahatsız edici davranışlarıyla karşılaştı. Adam, genç kadına sözlü tacizde bulunarak "Sevişelim mi?" şeklinde ahlaksız bir teklif yaptı. Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü.

Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ İHBAR SAYDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

DAHA ÖNCE DE TACİZE UĞRAMIŞ

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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