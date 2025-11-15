Haberler

Gümüşhane-Trabzon yolunda kaza: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda düşen kayalara çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Gümüşhane- Trabzon kara yolunda düşen kayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane kent merkezinden Trabzon istikametine ilerleyen Ali Ç. yönetimindeki 61 KS 914 plakalı otomobil Özcan Mahallesi Köprübaşı Mevkiinde yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki şeve çarparak ters dönen otomobil sürücüsü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Hamza B. Yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesin tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu Gümüşhane geçişinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı

Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.