Gümüşhane-Trabzon yolunda kaza: 2 yaralı

Gümüşhane- Trabzon kara yolunda düşen kayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane kent merkezinden Trabzon istikametine ilerleyen Ali Ç. yönetimindeki 61 KS 914 plakalı otomobil Özcan Mahallesi Köprübaşı Mevkiinde yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki şeve çarparak ters dönen otomobil sürücüsü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Hamza B. Yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesin tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu Gümüşhane geçişinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. - GÜMÜŞHANE