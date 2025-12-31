Gümüşhane'de buzlu yolda yokuş aşağı kayan araçlar kamerada

Gümüşhane'de yollardaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yokuş aşağı kayan 2 aracın o anları kameralara yansıdı.

İlk kaza, sabah saatlerinde Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ve sürücüsünün zorlukla durdurduğu hafif ticari araca, aynı yol üzerinde kontrolünü kaybeden başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yeniden kaymaya başlayan hafif ticari araç, metrelerce sürüklendikten sonra yolun sonunda bulunan kaldırımlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İkinci kaza ise aynı mahallede bulunan Ziya Gökalp Caddesi üzerinde yaşandı. Sümbül Sokak üzerindeki yokuştan inmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, aracının kontrolünü kaybedince araç kaymaya başladı. Metrelerce kayan otomobil, yolun sonunda bulunan korkuluklara çarparak durabildi. Bir yaya ise kayan araçtan saniyelerle kurtuldu. Metrelerce yükseklikteki istinat duvarından aşağı düşmekten korkuluklar sayesinde kurtulan araçta yaralanan olmadı. O anlar ise başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. - GÜMÜŞHANE