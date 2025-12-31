Haberler

Gümüşhane'de buzlu yolda yokuş aşağı kayan araçlar kamerada

Gümüşhane'de buzlu yolda yokuş aşağı kayan araçlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de buzlu yolda meydana gelen iki ayrı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İlk kazada bir hafif ticari araç kayarak başka bir otomobile çarparken ikinci kazada bir otomobil yokuşta kayarak korkuluklara çarptı. Her iki kazada da yaralanan olmadı ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Gümüşhane'de yollardaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yokuş aşağı kayan 2 aracın o anları kameralara yansıdı.

İlk kaza, sabah saatlerinde Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ve sürücüsünün zorlukla durdurduğu hafif ticari araca, aynı yol üzerinde kontrolünü kaybeden başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yeniden kaymaya başlayan hafif ticari araç, metrelerce sürüklendikten sonra yolun sonunda bulunan kaldırımlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İkinci kaza ise aynı mahallede bulunan Ziya Gökalp Caddesi üzerinde yaşandı. Sümbül Sokak üzerindeki yokuştan inmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, aracının kontrolünü kaybedince araç kaymaya başladı. Metrelerce kayan otomobil, yolun sonunda bulunan korkuluklara çarparak durabildi. Bir yaya ise kayan araçtan saniyelerle kurtuldu. Metrelerce yükseklikteki istinat duvarından aşağı düşmekten korkuluklar sayesinde kurtulan araçta yaralanan olmadı. O anlar ise başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi