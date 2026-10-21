Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane'de aynı apartmanda iki evden altın ve para hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de aynı apartmanda iki evden altın ve para hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de aynı apartmandaki iki evden altın ve para çalınması üzerine yürütülen çalışmada bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde ve kiraladığı araçta altın ile takılar ele geçirildi, adli tahkikat sürüyor.

Gümüşhane'de aynı apartmanda bulunan iki ayrı evden altın ve para çalındı. Olayla ilgili yürütülen çalışmada yakalanan bir şüphelinin evinde ve kiraladığı araçta altın ve takılar ele geçirildi.

Gümüşhane'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında, birinci evden yaklaşık 65 gram ağırlığında 2 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 çift altın küpe ve 45 bin TL ikinci evden ise yaklaşık 80 gram ağırlığında 1 altın kolye, 1 Reşat altını, 1 altın kelepçe, 1 altın bilezik, 1 çeyrek altın, 1 altın kolye ucu, 3 çift altın küpe, 2 altın yüzük ve bin TL çalındığı belirlendi.

Olayların aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, kimliği belirlenen bir şüphelinin ikametinde ve olay günü kiraladığı araçta arama yaptı. Aramalarda 1 altın saat, 1 burma bilezik, 1 altın zincir, 4 altın yüzük ve 2 çift altın küpe ele geçirildi.

Şüpheli hakkında iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?

"Hayırdır beyler! Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi
Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası: Araştırılsın!
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Osimhen'den dünyaca ünlü menajere ret

Osimhen'den dünyaca ünlü isme ret