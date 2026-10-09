Güllü davasında avukat Uçanok, tanık ifadelerinin güvenilirliğini sorguladı

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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, savunmasında tanık Sultan'ın ifadelerine, telefon görüşmelerine ve olay yeri keşfine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uçanok, tanık anlatımlarının sorgulanması gerektiğini savunarak, dosyadaki delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesini istedi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' adıyla tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, duruşmadaki savunmasında tanık Sultan'ın beyanlarına itiraz etti. Sultan'ın, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine "Ben yanarsam sen de yanarsın" dediği yönündeki iddiasını kabul etmeyen Uçanok, tanığın gerçeği yansıtmayan ifadeler verdiğini öne sürdü.

"Sultan, Tuğyan'ın baskısı altında değildir"

Tanık Sultan'ın ifadelerini değerlendiren Uçanok, Sultan'ın Tuğyan'ın baskısı altında olduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadı. Uçanok, savunmasında Sultan'ın ifadelerinin güvenilirliğini sorgularken, müvekkilinin tutuklanmasına dayanak oluşturan iddialara itiraz etti.

Çağrı ile Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen telefon görüşmesinin duruşmada dinletildiğini belirten Uçanok, görüşmede yer alan "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim" sözünün, 'tasarlama' iddiasını tek başına kanıtlamadığını savundu. Uçanok, yalnızca tanık ifadelerine dayanılarak karar verilmesinin doğru olmayacağını ifade etti.

Güllü'nün aranjörünün ses tespitine dikkat çekti

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, savunmasında Güllü'nün sesinin tespitine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Uçanok, sanatçının sesini en iyi tanıyan kişilerden biri olduğunu belirttiği aranjörünün, kayıtlarda yer alan "Hadi görüşürüz" ifadesinin Güllü'ye ait olduğunu söylediğini aktardı. Avukat Uçanok, bu değerlendirmenin müvekkilinin savunması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Olay yeri keşfindeki ayrıntılara dikkat çekti

Savunmasında olay yeri keşfine de değinen Uçanok, keşif sırasında tanığın olay anında nereden baktığına ilişkin anlatımını olay yeri fotoğraflarıyla karşılaştırdı. Tanığın sol taraftan yanaşarak baktığını söylediğini aktaran Uçanok, olay yeri fotoğraflarının bu anlatımla uyuşmadığını öne sürdü.

Uçanok, tanığın sağ taraftaki aynadan bakması gerektiğini savunarak, bulunduğu konumdan olayı görmesinin boyunun yeterliliği açısından da mümkün olmadığını iddia etti. Avukat, bu ayrıntıların tanık anlatımının güvenilirliği bakımından değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Olaydan 28 gün sonra keşif yapıldı"

Soruşturma sürecine yönelik eleştirilerde de bulunan Uçanok, olaydan 28 gün sonra keşif yapıldığına dikkat çekti. Olayın aydınlatılması için elde edilen delillerin ve tanık ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Uçanok, müvekkili hakkındaki suçlamaların somut deliller çerçevesinde ele alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı