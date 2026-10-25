Gökhan Ulu, Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu'nda 410 oyla başkan seçildi

Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Gökhan Ulu, baronun yeni başkanı seçildi.

Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu, bir otelde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Onur Demez'in aday olmadığı genel kurulda Gökhan Ulu, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ve Murat Görgeç başkanlık için yarıştı. Yaklaşık bin 200 delegesi bulunan Malatya Barosu'nda genel kurula katılan yaklaşık 830 delege oy kullandı. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde baro organları için toplam 66 kişi aday oldu. Oy sayımının ardından Gökhan Ulu 410 oy alarak başkanlığa seçilirken, Murat Görgeç 269, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ise 148 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Gökhan Ulu, kendisine destek veren meslektaşlarına, ailesine ve birlikte mücadele ettiği çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Baroyu hep birlikte yöneteceklerini belirten Ulu, "Biz bu yola çıktığımızda yaklaşık 12 yıl önce 4-5 kişiydik. Bu yol hizmet yarışının yolu. Biz bu hizmet yarışında bir kere daha sizlerin teveccühüyle seçildik. Bundan sonra Malatya Barosu'nu hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı