Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekibince yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekibince yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastane de tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı

Müjdeli haberi verdi: Türkiye genelinde süreç tamamlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Antalya'da parktaki köprüden 25 metre aşağı düştü! Kurtarma operasyonu 2 saat sürdü

Adımını attı, havada yürür gibi gitti! 25 metreden düştü
Fransa'daki gençlik isyanı İspanya'ya sıçradı! Barselona'da 100 gözaltı, 14 mağaza yağmalandı

Barselona yangın yerine döndü! 100 gözaltının 25'i reşit değil
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü