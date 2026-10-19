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Gökçeada'da beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hasta botla tahliye edildi

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Gökçeada'da beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hasta botla tahliye edildi
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Gökçeada'da beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hasta, Sahil Güvenlik botuyla Kabatepe Feribot İskelesi'ne getirilerek tahliye edildi. Sağ ve bilinci açık şekilde iskelede bekleyen ambulansla alınan hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki E.O. Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde 4 gün önce Sahil Güvenlik Batı Marmara Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine beyin kanaması şüphesiyle hasta E.O'nun Sahil Güvenlik botu 'TCSG-91' ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Gökçeada'dan Kabatepe Feribot İskelesi'ne Sahil Güvenlik Botu ile getirilen hasta iskelede bekleyen ambulansla sağ ve bilinci açık şekilde alındı.

Hasta Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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