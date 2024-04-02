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Giresun'da seçimi kazanan belediye başkanının evine silahlı taciz

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın Yeni Mahalle'deki evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.

Giresun'da seçimi kazanan belediye başkanının evine silahlı taciz

"EVİMİZİN ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI"

Olay sonrası polis karakoluna giderek silahlı şahıstan şikayetçi olan Bülent Kara, "Bu akşam korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz ancak emniyet güçlerimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale etti ve şahsı gözaltına aldı. Bundan sonrası emniyet ve adli makamlarındır" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bülent Kara İYİ Parti Tirebolu Giresun Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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