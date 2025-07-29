Giresun'da Mera Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü

Giresun'da Mera Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü
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Giresun'un Kümbet Yaylası'nda iki aile arasında çıkan mera anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga yaşandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda mera kavgası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda komşu iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu (75), yanında bulunan tabancayla Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ve oğulları S.K.'ya (27) ateş etti. Olayda Mustafa Kırömeroğlu ve eşi Ayşe Kırömeroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. da anne ve babasını vuran şahsı sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. S.K. yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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