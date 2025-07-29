Giresun'da Mera Kavgası Kanlı Bitti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda mera kavgası nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda komşu iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu (75), yanında bulunan tabancayla Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ve oğulları S.K.'ya (27) ateş etti. Olayda Mustafa Kırömeroğlu ve eşi Ayşe Kırömeroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. da anne ve babasını vuran şahsı sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. S.K. yaralı olarak ilk tedavisinin ardından Dereli Devlet Hastanesi'nde yapılmasının ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri savcılığın incelemesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından obada yaşanabilecek olumsuzlara karşı geniş güvenlik önlemi alındı. - GİRESUN