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Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin karadan yangın helikopterinin de havadan müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin karadan yangın helikopterinin de havadan müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Olay, Toprakkale ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin hurdalarının depolandığı alanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla hurda yığınları yangın bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılırken itfaiye ekiplerinin karadan yangın helikopterinin de havadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toprakkale İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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