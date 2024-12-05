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Bingöl'de Deprem Mağdurları İçin Konut Bilgilendirme Toplantısı

Bingöl'de Deprem Mağdurları İçin Konut Bilgilendirme Toplantısı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, 6 Şubat 2023 depreminde evleri ağır hasar gören hak sahipleri için düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kalıcı konutların inşası ve teslim süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Kaymakam Muhammet Güzel, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek ve yaşamlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak için çalıştıklarını vurguladı. Toplantıya muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde hak sahibi vatandaşlar için yapılacak konutlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Genç kaymakamı Muhammet Güzel başkanlığında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde evleri ağır hasar gören ve hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar için yapılacak kalıcı konutlarla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atilla Uzun, ilgili kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, hak sahipliği süreci, kalıcı konutların inşası ve bu konutların teslimine kadar olan işleyiş hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların taleplerine göre yürütülecek çalışmaların planlama süreci, yasal düzenlemeler ve hak sahiplerinin sorumlulukları ele alınırken, muhtarların ilettiği soru ve öneriler değerlendirildi.

Kaymakam Muhammet Güzel, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaşamlarını bir an önce yeniden kurabilmeleri için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek ve kalıcı konutları en kısa sürede teslim etmek en önemli önceliğimizdir. Bu sürecin sağlıklı işlemesi için muhtarlarımızın iş birliği ve desteği büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantı, muhtarların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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