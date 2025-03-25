Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere çağrıda bulunan Sarıkaya, #EGM etiketiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Paylaştığı videoda Adana ve Mersin valilikleri ile İçişleri Bakanlığı'na seslenerek korunma talebinde bulunan genç öğretmenin videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.