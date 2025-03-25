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Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum

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Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya, eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek yayınladığı video ile yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere çağrıda bulunan Sarıkaya, #EGM etiketiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Paylaştığı videoda Adana ve Mersin valilikleri ile İçişleri Bakanlığı'na seslenerek korunma talebinde bulunan genç öğretmenin videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Bu yonetime guvenme basinin caresine bak

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Haber Yorumlarımuratk Kksu:

Bana çok yapmacık geldi.

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Allah nefsimizi, neslimizi sıratımüstakimden ayırmasın.

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Haber Yorumlarıgnnr6k9rmc:

hükümet değişesiye kadar başının çaresine bak kötü kendine bi şekilde

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