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Genç fenomen, estetik ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Meksikalı sosyal medya fenomeni ve bekar anne Denisse Reyes, yetkisiz bir cerrah tarafından gerçekleştirilen liposuction ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Reyes'in sağlık durumu, operasyon sonrasında hızla kötüleşmiş ve üç gün sonra kalp durması sonucu yaşamını yitirmiştir.

Bekar anne ve sevilen sosyal medya fenomeni Denisse Reyes, Meksika'da geçirdiği yağ aldırma ameliyatının ardından trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

27 yaşındaki fenomenin sağlık durumu, Tuxtla Gutiérrez'deki San Pablo Tıp Kliniği'nde yetkisiz bir cerrah tarafından yapılan operasyonun ardından hızla kötüleşti. Üç gün sonra kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Ailesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta Dr. Orlando Gamboa tarafından yapılan ameliyatta, Denisse'in damar içi ilaçlara karşı kötü tepki verdiği belirtildi.

Denisse'in amcası Ammao Rodríguez, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Yeğenim ameliyattan sonra rahatsızlanmaya başladı ve kalbi durdu. O anda onu klinikte bulunduğu odadan çıkardılar" dedi.

Bekar anne daha sonra Manzur Hastanesi'ne transfer edildi ve yoğun bakıma alındı. Aile avukatı, Dr. Gamboa'nın hastanın durumu kötüleşince uygun ekipmanları olmadığı için transferi istediğini iddia etti.

Denisse 29 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kız kardeşi Massiel Reyes, duygusal bir mesajla "Sana veda ettiğim gün sarıldım ve 'Tampico'da görüşürüz' dedim, seni bırakmak istemedim" diye yazdı.

Aile avukatı, Dr. Gamboa ve ölümünden sorumlu olan diğer kişiler hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Denisse, "Tamaulipas'ın Nenilerin Kraliçesi" olarak da biliniyordu ve ameliyat öncesi sağlıklı olduğu, herhangi bir hastalığı olmadığı belirtildi. 2022'de Meksika'da çevrimiçi ürün satan kadınlar için kullanılan 'nenis' terimi ile internet üzerinden ünlenen Denisse, kendi mağazasını kurmuş ve sosyal medyada tanıtımını yapmıştı.

Dr. Gamboa'nın Aralık 2024'te yağ aldırma sonrası ölen başka bir kadının ölümünden de sorumlu tutulduğu, ancak bu iddiaları şiddetle reddettiği öğrenildi.

Genç fenomen, estetik ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Genç fenomen, estetik ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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