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Gemlik'te Kötü Koku Yayan Gemiye Soruşturma

Gemlik'te Kötü Koku Yayan Gemiye Soruşturma
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen bir gemiden yayılan amonyak kokusu üzerine savcılık soruşturma başlattı. Vatandaşların şikayetleri üzerine yapılan incelemede, kokunun geminin havalandırma kapaklarından kaynaklandığı tespit edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen ve çevreye kötü kokuların yayıldığı iddia edilen geminin sorumluları hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen bir gemiden çevreye amonyak kokusu yayıldığı iddia edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine gemiye inceleme yapmak üzere bir sahil güvenlik botu gönderildi. Kumla ve Karacali bölgesindeki kokunun geminin havalandırma kapaklarının açılmasından dolayı oluştuğu belirtildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının duyum sonrası konuya müdahil olduğu öğrenilirken, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. Gemi kaptanı ve sorumluların da Gemlik Adliyesi'nde ifadeleri alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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