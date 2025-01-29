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Gemlik'te Amonyak Kokusu Şikayeti: Gemiden Geldiği İddia Ediliyor

Gemlik'te Amonyak Kokusu Şikayeti: Gemiden Geldiği İddia Ediliyor
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Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi sakinleri, sahildeki yoğun amonyak kokusunun açıkta bekleyen bir gemiden yayıldığını ileri sürdü. Vatandaşların şikayeti üzerine sahil güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi sakinleri, sahildeki yoğun kokunun açıkta bekleyen gemiden geldiğini iddia etti.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen bir gemiden çevreye amonyak kokusu yayıldığı iddia edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine inceleme yapmak üzere gemiye bir sahil güvenlik botu gönderildi. Resmi kurumlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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