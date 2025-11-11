Gazze Şeridi'nde Toplu Defin Edilen 35 Cenaze Mezardan Çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında nedeniyle toplu şekilde defnedilen 35 kişinin daha cenazesi, kimlik tespiti için mezardan çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen cenazeler, kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılmaya devam ediyor. Gazze Şehri'nin kuzeybatısındaki Şeyh Radwan Kliniği'nin avlusuna gömülen 35 kişinin cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenazelerin, kimlik tespiti için Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Saha Ekipleri Direktörü İbrahim Abu Al-Reesh, "Klinik yönetimi ve komşular tarafından, klinik avlusuna yaklaşık 80 cenaze gömüldüğü bilgisi verildi ve sivil savunma ekipleri aramalarına devam ediyor. Bu cenazeler, İsrail ordusunun bölgede hareket eden herkesi hedef aldığı için klinik avlusuna gömüldü. Cenazeler mezarlıklara nakledilecek, Şeyh Radwan Kliniği'nin vatandaşları tedavi etmeye devam edebilmesi için ise bu alan yenilenecek" dedi.