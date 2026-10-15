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Gazze'de son 24 saatte 4 sivil öldü, 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 74 bin 396 oldu

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 74 bin 396'ya, yaralı sayısının da 175 bin 449'a yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 396'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 505'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 838'e, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 396'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 449'a ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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