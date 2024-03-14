Gazze'de ateşkes talep eden savaş karşıtları San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi

Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen yüzlerce savaş karşıtı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, yetkilileri barış için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen bir grup San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan yaklaşık 300 kişilik grup "Şimdi kalıcı ateşkes", "Gazze için dünyayı durdurun" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" pankartlarıyla barış çağrısında bulundu. İsmi açıklanmayan bir gösterici, grup adına yaptığı açıklamada, "Biz burada olmak istemiyoruz. Ancak burada olmak zorundayız. Çünkü gönderdiğimiz dilekçelerin, gönderdiğimiz e-postaların, kongre üyeleriyle yaptığımız toplantıların, ateşkes isteyen milyonların sesini duyması için hükümetimize yalvararak sokaklarda yürüdüğümüz günlerin sayısını unuttuk" ifadelerini kullandı. Gösteri nedeniyle havaalanının kapatılmadığı, ancak yolcuların farklı giriş kapılarına yönlendirildiği öğrenildi. - SAN FRANCISCO