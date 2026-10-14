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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen sivillerin sayısı 74 bin 392'ye çıktı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen sivillerin toplam sayısının 74 bin 392'ye yükseldiğini bildirdi. Son 24 saatte 3 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivilin yaralandığı ve 10 Ekim 2025'ten bu yana ölenlerin bin 501'e ulaştığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 392'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 501'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 838'e, yaralı sayısının da 5 bin 323'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 392'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 440'a ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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