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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 74 bin 389 sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bin 389 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 2 sivilin öldüğünü, ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana can kaybının bin 498'e ulaştığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 389'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 3 sivilin daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü, 2 sivilin cansız bedeninin de enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 498'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 838'e, yaralı sayısının da 5 bin 306'ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 389'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 423'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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