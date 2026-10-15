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Gazipaşa’da alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

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Gazipaşa’da alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan otomobile çarptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ş. yönetimindeki 07 BSV 744 plakalı motosiklet, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halindeyken yol kenarında bulunan 07 CJC 223 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Ş. ile yolcu Ergün D.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Hüseyin Ş.'nin 1,89 promil, yolcu Ergün D.'nin ise 3,02 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili yapılan işlemler kapsamında motosiklet sürücüsü Hüseyin Ş.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca 27 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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