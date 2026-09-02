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Gazipaşa'da Esrar Operasyonu: 1 Tutuklama

Gazipaşa'da Esrar Operasyonu: 1 Tutuklama
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 146 kök kenevir ve 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Sulama için ormanlık alana gelen bir şüpheli suçüstü yakalanıp tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 146 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede ormanlık alanda yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, kenevir bitkilerini sulamak amacıyla ormanlık alana gelen 1 şüpheli, elindeki su bidonlarıyla birlikte suçüstü yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu ormanlık alanda ve ikametinde yapılan aramalarda 146 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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