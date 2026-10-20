Gaziosmanpaşa'da AVM çatısındaki yangını itfaiye söndürdü, yaralanan olmadı

Gaziosmanpaşa'da AVM çatısındaki yangını itfaiye söndürdü, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki alışveriş merkezinin çatısında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye yangını söndürdü; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan alışveriş merkezinin çatısında meydana geldi. İddiaya göre, çatıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.