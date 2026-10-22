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Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniğine operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen diş kliniğine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken klinikte 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen diş kliniğine yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığını tehlikeye atarak ruhsatsız faaliyet gösteren diş kliniğine operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde klinikte yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanılan çok sayıda tıbbi alet ve malzeme ile 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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