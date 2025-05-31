Gaziantep'te Patenli Gençten Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep'te Patenli Gençten Tehlikeli Yolculuk
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Gaziantep'te bir genç, hafif ticari aracın arkasına tutunarak trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te, hafif ticari araca tutunarak paten süren gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde şehir içi trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 27 BBC 161 plakalı hafif ticari araca tutunarak dakikalarca ilerleyen patenli genç, hem kendi hayatını riske attı hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. O anlar ise bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk kamerada

Hafif ticari araca tutunarak uzun süre boyunca trafikte ilerleyen patenli genç, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hiçbir koruyucu ekipman giymediği görülen gencin, tehlikeli yolculuğu yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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