Gaziantep'te Patenli Gençten Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep'te, hafif ticari araca tutunarak paten süren gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde şehir içi trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 27 BBC 161 plakalı hafif ticari araca tutunarak dakikalarca ilerleyen patenli genç, hem kendi hayatını riske attı hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. O anlar ise bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk kamerada

Hafif ticari araca tutunarak uzun süre boyunca trafikte ilerleyen patenli genç, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hiçbir koruyucu ekipman giymediği görülen gencin, tehlikeli yolculuğu yer aldı. - GAZİANTEP