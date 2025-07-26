Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı Sırasında Kalp Krizinden Ölüm

Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı Sırasında Kalp Krizinden Ölüm
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Antep fıstığı hasadı yapan 48 yaşındaki işçi Mehmet Yaşar Aksan, fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay sırasında kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Antep fıstığı hasadı yaparken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki Antep fıstığı tarlasında yaşandı. İddiaya göre, Oğuzeli ilçesinden Karkamış'a fıstık hasadı için gelen Mehmet Yaşar Aksan (48), sıcak havada Antep fıstığı hasadı yaparken fenalaştı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin muayenesinde Mehmet Yaşar Aksan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Aksan'ın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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