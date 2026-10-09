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Gaziantep'te 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 17 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Gaziantep'te 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 17 şüpheliden 8'i tutuklandı
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Gaziantep'te jandarmanın Eylül'deki faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik operasyonunda 14 olay aydınlatıldı, 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi; ele geçirilen malzemeler mağdurlara teslim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlar sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi 17 şahıstan 8'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eylül ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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