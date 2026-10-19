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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresinde 558 şahsı sorguladı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresinde 558 şahsı sorguladı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde huzur-güven-asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 558 şahıs ile 238 servis aracı sorgulandı; 46 park, 6 metruk bina ve 15 umuma açık işyeri denetlendi, çok sayıda şahsa yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimlerini arttıran emniyet ekipleri, huzur-güven-asayiş uygulaması yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekiplerin, okul çevrelerinde yaptığı huzur-güven-asayiş uygulamalarında 558 şahıs ile 238 servis aracı sorgulandı, 46 park, 6 metruk bina ve 15 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulama sonucunda çok sayıda şahsa yasal işlem yapıldı.

Okul çevrelerindeki denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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