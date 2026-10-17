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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 36 dron ve 77 personelle havadan denetim yapıyor

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 36 dron ve 77 personelle havadan denetim yapıyor
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güveni için 36 dron ve 77 personelle havadan denetimlerini sürdürüyor. Sesli komut verebilen ve gece görüşü sağlayan dronlarla kritik noktalar izleniyor, olaylara anlık müdahale ediliyor.

Gaziantep'te kentin huzur ve güveni için son teknoloji 36 adet dron ile havadan denetim yapılıyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güveni için son teknoloji dron destekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor. "Görünmeyeni görmek için Gazi şehrin semalarındayız" sloganıyla son teknoloji ile donatılmış sesli komut verebilen ve gece görüşü sağlayabilen 36 dron ve 77 personelin desteğiyle Gaziantep'in kritik noktaları ile dört bir yanında huzur ve güven ortamı sağlanmaya gayret gösteriliyor.

Dron desteki denetimlerde gökyüzünden şehrin her noktası izleniyor, yaşanan yada yaşanması muhtemel olan olaylara anlık müdahale edilerek huzur-güven ortamı pekiştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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