Gazeteci Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Türk milletini ve devletini alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma açtı.
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
İSTANBUL - Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yayın organlarını alenen aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa