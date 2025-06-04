Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
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Gazeteci Gökhan Özbek, anjiyo sırasında beyne pıhtı atması sonucunda 41 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Gökhan Özbek, Ankara'da özel bir hastaneye anjiyo olmak için gittiği sırada kalp krizi geçirdi. Beynine pıhtı atan Özbek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Özbek'in vefatına ilişkin kurucusu 23 Derece'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 23 Derece'nin kurucusu, emekçisi değerli gazeteci Özbek, bugün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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