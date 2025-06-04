Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
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Gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan anjiyo operasyonu sırasında beyne pıhtı atması sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizine bağlı olarak yapılan anjiyo operasyonu sırasında beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

23 Derece isimli haber platformunun sahibi Gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede anjiyo operasyonuna alınan Özbek, beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özbek, 41 yaşındaydı.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

1983 yılında Niğde'de dünyaya gelen Gökhan Özbek, gazeteciliğe genç yaşta adım attı. Kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve ardından Milliyet gibi yayın organlarında köşe yazarı olarak başladı.

Daha sonra serbest gazeteci olarak yoluna devam eden Özbek, kurucusu olduğu "23 Derece" platformu üzerinden YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında habercilik yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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