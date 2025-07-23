Freni Boşalan Traktörü Durdurmaya Çalışan Kadın Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde frekans boşalan traktörü durdurmaya çalışan 64 yaşındaki Hatice Öztürk, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde freni boşalan traktörü durdurmaya çalışan kadın aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde park halindeki traktör freni boşalınca aniden hareket etmeye başladı. Bu sırada tarlada bulunan Hatice Öztürk (64), hareket halindeki traktöre binerek durdurmaya çalıştı. O esnada dengesini kaybedip düşen kadın traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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