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Forkliftle Elektrik Direğine Tırmandı

Forkliftle Elektrik Direğine Tırmandı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir şahıs, elektrik kablolarının arızalı olduğunu düşünerek forkliftle elektrik direğine tırmandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. BEDAŞ ekipleri, bölgede herhangi bir kaçak elektrik çekilmediğini tespit etti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir şahıs, yetersiz güç geldiğini düşündüğü bir nokta nedeniyle elektrik kablolarının arızalı olduğunu düşündü. Forklift yardımıyla tırmandığı elektrik kablolarını onarmaya çalıştı. İlginç anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde forklift yardımıyla elektrik direğine tırmanan bir şahıs, elektrik kablolarıyla oynadı. Bir şahıs, kaçak elektrik çekildiğini düşünerek o anları video kaydına aldı. BEDAŞ ekipleri bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda herhangi bir kaçak elektrik çekilmediğini tespit etti. Şahsın elektrik kablolarının arızalı olduğunu düşünerek kendince onarım yapmak maksadıyla işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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