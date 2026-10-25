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Florida'da FAMU yakınındaki silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı

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ABD'nin Florida eyaletindeki Tallahassee kentinde FAMU yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Polis, yaralılardan 11'inin silahla, 1'inin arbede sırasında yaralandığını ve en az üçünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

ABD'de Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Tallahassee kentindeki Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Tallahassee polisi, saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığını belirterek, bunların 11'inin silahla, 1'inin ise arbede sırasında yaralandığını bildirdi.

Tallahassee polisi, "Saldırıda yaralananlardan en az üçünün durumunun ağır olduğu, diğer dokuz kişinin ise durumunun stabil olduğu bildirildi" ifadelerini kullanarak, ilk belirlemelere göre, silahlı saldırı öncesinde taraflar arasında fiziki bir arbede yaşandığını aktardı.

Tallahassee Emniyet Müdürü Lawrence Revell, "Yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu bilmek son derece üzücü" dedi.

FAMU saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve personelimizin emniyeti ve güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, saldırıda yaralananlarının en küçüğünün 11 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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