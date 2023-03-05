Üye Girişi
Haberi Paylaş

Figen Çoban'ın ölümü ile ilgili 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Figen Çoban'ın ölümü ile ilgili 4 gözaltı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesinde 21 Ocak'ta yanarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Figen Çoban'ın ölümü ile ilgili kocası ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesinde 21 Ocak'ta yanarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Figen Çoban'ın ölümü ile ilgili kocası ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkiinde 21 Ocak'ta sabah meydana geldi. 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın, kendi üzerine benzin dökerek vücudunu ateşe verdiği iddia edilmişti. Jandarmanın araştırmasında, genç kadının önceki günlerde kendisine gelen bir mesaj nedeniyle eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde Figen Çoban'ın kocası ile toplam 4 kişi gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilbağcılar Yatağan Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title