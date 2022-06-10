FETÖ/PDY'ye yönelik iki ilde eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı - Haberler

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FETÖ/PDY'ye yönelik iki ilde eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ/PDY'ye yönelik iki ilde eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı FETÖ/PDY'ye yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı FETÖ/PDY'ye yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Malatya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 1'i öğretmen (İhraç), 1'i özel okulda öğretmen, 3'ü öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 3. Sayfa Güncel Haberler

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