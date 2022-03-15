Son dakika haberleri... Ankara merkezli 4 ildeki FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 9'unun hala görevde olduğu belirtilirken diğer 5 şüphelinin ise daha önce ihraç edildiği ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; görevde (1) yarbay, (1) teğmen ile (7) astsubay, daha önce ihraç edilmiş olan (1) binbaşı, (2) üsteğmen, (1) askeri öğrenci, (1) mahrem imam olmak üzere toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 15.03.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA