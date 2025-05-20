Fethiye'de Tabancayla Vurulan İbrahim Solak Cinayetinde 3 Tutuklama

Fethiye'de Tabancayla Vurulan İbrahim Solak Cinayetinde 3 Tutuklama
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Fethiye'de meydana gelen cinayetin ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İbrahim Solak, evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Fethiye'de tabancayla vurularak öldürülen İbrahim Solak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde İbrahim Solak, evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K.'yı Manisa'da gözaltına aldı. Manisa'da tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edilirken, Rabia G., Sefer K. ve Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağmur A. ise serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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