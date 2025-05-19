Fethiye'de Silahlı Cinayet: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli Manisa'da gözaltına alındı.

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'ndeki evinde İbrahim Solak'ın (23) hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kafasına mermi isabet ettiği tespit edilen Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Solak'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen 4 şahsın da Manisa'da gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA