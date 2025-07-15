Fethiye'de Gece Saatlerinde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Gece Saatlerinde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Arslan, otomobil ile çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Fethiye Cahit Gündüz Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 02.30 civarlarında Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.C.A. idaresindeki 42 AGG 725 plakalı otomobil ile 22 yaşındaki Hasan Arslan'ın kullandığı 45 HE 747 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hasan Arslan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti

Gösterişli düğünün ardından balayı için gittikleri ülke belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

15 Temmuz öncesi ortalığı karıştıran "Atatürk fotoğrafı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.