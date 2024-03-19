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Ferman Akgül'ün TOGG fotoğrafına tepki gösteren ünlülere açtığı tazminat davasını kaybetti

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Manga grubunun solisti Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un direksiyonundaki fotoğrafına sosyal medyadan tepki gösteren şarkıcı Aylin Aslım, Redd grubu üyesi Güneş Duru ve Doğan Duru'ya açtığı toplam 300 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akgül'ün tazminat talebini reddetti.

Geçtiğimiz sene yerli otomobil TOGG içinde fotoğraf paylaşan şarkıcı Ferman Akgül, kendisini eleştiren şarkıcılara dava açmıştı.

300 BİN LİRALIK DAVA

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, geçtiğimiz sene yerli otomobil TOGG'un direksiyonunda verdiği fotoğrafla gündeme gelmişti. Akgül'ün bu fotoğrafına sosyal medya üzerinden yorumlar yapılmıştı. Redd grubu üyesi Güneş Duru ve Doğan Duru ile şarkıcı Aylin Aslım da Duru'nun paylaşımını alıntılayıp eleştirilerde bulunmuştu. Eleştiriler üzerine Ferman Akgül kişisel haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Güneş Duru, Aylin Aslım ve Doğan Duru'ya ayrı ayrı 100'er bin liralık olmak üzere toplamda 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ferman Akgül'ün TOGG fotoğrafına tepki gösteren ünlülere açtığı tazminat davası reddedildi

REDDEDİLDİ

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, davacı Ferman Akgül'ün avukatı Ufuk Kök ile davalılar Doğan Duru ve Güneş Duru'nun avukatı İsmail Emre Telci ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, davacı Ferman Akgül'ün tazminat talebinin reddine karar verdi.

Ferman Akgül'ün TOGG fotoğrafına tepki gösteren ünlülere açtığı tazminat davası reddedildi

Ferman Akgül'ün TOGG fotoğrafına tepki gösteren ünlülere açtığı tazminat davası reddedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ferman Akgül Hukuk 3.Sayfa Müzik Otomobil Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

Niye eleştirdiler acaba, onlar TÜRK vatandaşı değilmi, neden bir TÜRK markasını eleştiriyorlar, yunan olsa alman olsa anlarım bir TÜRK bunu niye yapsın......????

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İsim Durmaz:

Herkes bedava para peşinde ??

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mahalle sakini:

Kendisine hakaret edilmesini O mu istedi ? Ne dediğini bilmiyorsun konuşma.

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İsmimi ne yapacaksın:

Oh olsun. :D

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mahalle sakini:

Aynısını yabancı marka kullanan birine söyleseler kabul ederdi.

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