Ferizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

SAKARYA'nın Ferizli ilçesindeki jandarma operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 75 gram kubar esrar, 5 gram bonzai ve diğer uyuşturucu madde ile birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesindeki jandarma operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin evine, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelinin evi ve aracındaki aramada 1 kilo 75 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 3 ecstasy hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 78 av tüfeği fişeği, 1 esrar öğütme aparatı ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.