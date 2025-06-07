Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Nehir Zeyrek, "Babamın yanına gittiğimizde hala elektrik çarpıyordu. Çarpma durumunda elektriği kesen kaçak akım rölesi cihazı yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajıN bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu iddia doğruysa bu ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gün evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

Başkan Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, kızı Nehir Zeyrek'ten çok konuşulacak bir iddia geldi. Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak akım rölesinin olmadığını, ayrıca şartelin atmaması için voltajın artırılmış olabileceğini söyledi.

Nehir Zeyrek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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