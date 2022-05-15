Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi - Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Akbal da hayatını kaybederken, ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Alangüllü Mahallesi'nde 11 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde ilerlediği öne sürülen yurt dışı kayıtlı HB KL 487 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 09 TA 053 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde yoldan çıktı. Yabancı plakalı otomobil içerisindeki 5 kişiden Gülten A. ve Abdurrahman Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobil içerisindeki İbrahim Akbal, B.D., M.G. ile diğer otomobildeki İ.Y. ve Hüseyin Çili yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aydın merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edilirken, hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Çili doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Çili'nin vefatı ile kazada ölü sayısı 3 olurken, bir acı haber de İbrahim Akbal'dan geldi. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan İbrahim Akbal da, doktorların tüm müdahalelerine yaşam savaşını kaybederken, feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa