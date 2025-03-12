Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında döven ve asfalta çarparak öldüren Olgun Gacar vahşet sonrası tutuklandı. Gacar ifadesinde Fatma ile alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını belirterek, "Birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar arasında bir süre sonra sokak ortasında tartışma çıktı.

DEFALARCA YERE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Olgun Gacar'ı gözaltına aldı.

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

GENÇ KIZ DAHA ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Olgun Gacar'ın Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Olgun Gacar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Kara ise memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine götürülerek toprağa verildi.

'ALKOLLÜYDÜM' SAVUNMASI

Bu arada Olgun Gacar'ın ifadesi de ortaya çıktı. Alkollü olduklarını söyleyen Gacar'ın, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dediği öğrenildi.

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

ÇOCUK BAKICILIĞI YAPIYORDU

Fatma Kara'nın, 2016 yılında annesini kanser sebebiyle kaybettiği öğrenildi. Daha önce çağrı merkezinde çalışan Kara'nın, bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı belirtildi.

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Survivor'da korku dolu anlar
img

İran'dan ABD'ye nükleer silah resti
img

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Alkol bütün kötülüklerin anasıdır.....

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

suratına bakan efendi güleryüzlü der yaptığına bakarsan cani ruhlu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.