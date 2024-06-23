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Fatih'te park eden otomobil denize düştü

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Fatih Ayvansaray Caddesi'nde sürücüsünün park ettiği otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak denize düştü. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araç vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Fatih'te sürücüsünün park ettiği esnada kayan otomobil denize düştü. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası denize düşen araç vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında bir vatandaşın ise çalışmaları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç sahilinde otomobil sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Sürücü kayan otomobilden kendini son anda dışarı atarak kurtuldu.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve dalgıç ekipleri denize düşen aracı kurtarmak için çalışma yürüttü. Araç sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, denize düşen otomobil, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Öte yandan, kurtartma çalışmaları esnasında bir vatandaşın da o anları cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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