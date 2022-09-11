Fatih'te meslektaşının doldur boşalt yaptığı sırada vurulan polis hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Fatih'te çevik kuvvet aracı içerisinde meslektaşının tabancayı doldur boşalt yaptığı sırada vurulan polis Kenan Baş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatih İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Metro İstasyonu önünde çevik kuvvet aracı içerisinde polis memuru S.Ö., yanında bulunan D.B. isimli arkadaşının ruhsatlı tabancısını kontrol amaçlı doldur boşalt yaptığı sırada, yanındaki diğer meslektaşı Kenan Baş'ı yanlışlıkla kafasından vurmuştu. YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Kenan Baş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis Kenan Baş'ın cenazesinin Küçükçekmece Gasilhanesinde gerçekleştirilecek uğurlama törenin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kenan Baş Fatih 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fatih'te meslektaşının doldur boşalt yaptığı sırada vurulan polis hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.